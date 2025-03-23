Тема "цельнометаллических" корейских солдат, сражающихся на СВО, зимой почему-то заглохла. Однако сейчас подвиги "волков" Кима снова на слуху.
У "волков" Ким Чен Ына на фронте есть железный закон: Честно об участии спецназа КНДР в курской операции
Комментарии
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Николай Герасименко
"Такое условие и требование корейской стороны. Ну, нашим вождям виднее…" Предположим, если они там и участвуют, но просят об этом не распространяться, то какого хрена наши "эксперты" и "военблогеры" треплют об этом своими языками. Может нашим "вождям" действительно виднее. К сожалению до сих пор не введена военная цензура и наши и не очень "наши" балаболы, в погоне за эксклюзивностью и лайками вбрасывают в инфополе всё подряд.
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17 час.
Владимир Алтайцев
Есть ли там воины КНДР,нет ли их там, лучше закрыть рот всем писакам. Вы бы ещё докопались до того, кого и в какую страну ГРУ посылает.
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15 час.
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