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Политический вестник

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У "волков" Ким Чен Ына на фронте есть железный закон: Честно об участии спецназа КНДР в курской операции

У "волков" Ким Чен Ына на фронте есть железный закон: Честно об участии спецназа КНДР в курской операции

Тема "цельнометаллических" корейских солдат, сражающихся на СВО, зимой почему-то заглохла. Однако сейчас подвиги "волков" Кима снова на слуху.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Такое условие и требование корейской стороны. Ну, нашим вождям виднее…&quot; Предположим, если они там и участвуют, но просят об этом не распространяться, то какого хрена наши &quot;эксперты&quot; и &quot;военблогеры&quot; треплют об этом своими языками. Может нашим &quot;вождям&quot; действительно виднее. К сожалению до сих пор не введена военная цензура и наши и не очень &quot;наши&quot; балаболы, в погоне за эксклюзивностью и лайками вбрасывают в инфополе всё подряд.
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17 час.
Владимир Алтайцев
Есть ли  там воины  КНДР,нет ли их там, лучше  закрыть рот всем писакам. Вы  бы  ещё  докопались до того, кого  и в какую страну  ГРУ  посылает.
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15 час.
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