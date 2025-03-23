У "волков" Ким Чен Ына на фронте есть железный закон: Честно об участии спецназа КНДР в курской операции

Николай Герасименко

"Такое условие и требование корейской стороны. Ну, нашим вождям виднее…" Предположим, если они там и участвуют, но просят об этом не распространяться, то какого хрена наши "эксперты" и "военблогеры" треплют об этом своими языками. Может нашим "вождям" действительно виднее. К сожалению до сих пор не введена военная цензура и наши и не очень "наши" балаболы, в погоне за эксклюзивностью и лайками вбрасывают в инфополе всё подряд.