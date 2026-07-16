Россиянам советуют не хранить все сбережения в валюте

Россиянам не стоит переводить все сбережения в иностранную валюту. Как рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова, разумная доля валюты в накоплениях составляет не больше четверти или трети.
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