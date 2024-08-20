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Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» показала фигуру в купальнике

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» показала фигуру в купальнике

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась снимком в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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