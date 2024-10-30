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РСТ: предупреждения о терактах не отразились на спросе на Шри-Ланку

РСТ: предупреждения о терактах не отразились на спросе на Шри-Ланку

Туроператоры не фиксируют  реакции российских туристов на предупреждение сначала властей Шри-Ланки, а затем генконсульства России в этой стране о возможных терактах на юго-восточном побережье острова, в курортной зоне Аругам Бэй.

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