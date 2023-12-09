Эдельгериев: Россия намерена достичь углеродной нейтральности до 2060 года

Глава российской делегации на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Россия планирует достичь углеродной нейтральности до 2060 года.
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