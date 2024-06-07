❕Крым занял 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России В Крыму реализуется более 1400 инвестпроектов.
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❕Крым занял 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России В Крыму реализуется более 1400 инвестпроектов.