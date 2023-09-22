Неверные шаги пьющего алкоголь человека: врачи назвали 5 ошибок Евгения КомароваПрограмма «Жить здорово!» под руководством Елены Малышевой и ее соведущих рассмотрела некоторые распространенные мифы и заблуждения, связанные с потреблением алкоголя.