Скатерть-Самобранка

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Салат Изумрудная россыпь. Праздничный и очень вкусный салатик

Салат Изумрудная россыпь. Праздничный и очень вкусный салатик

Салат Изумрудная россыпь получается очень вкусным и нежным. Такое блюдо станет настояшим украшением праздничного стола.

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