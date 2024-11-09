Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Пакистана в связи с терактом

Лидер РФ Владимир Путин выразил соболезнования главе Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу по причине теракта на железнодорожном вокзале города Кветта, рассказала пресс-служба Кремля.
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