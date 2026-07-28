Собаки оказались не такими бескорыстными, как считалось

Принято считать, что собаки склонны к сотрудничеству и помощи не только человеку, но и сородичам. Как показали прошлые исследования, эти животные и правда способны на действия, приносящие пользу другим, даже если сами ничего не получают взамен.
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