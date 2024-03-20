Проблема, которую никак не решат Постоянные заторы на въезде к остановке адлерского вокзала, которые спровоцированы брошенными по бокам проезжей части автомобилями.
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Проблема, которую никак не решат Постоянные заторы на въезде к остановке адлерского вокзала, которые спровоцированы брошенными по бокам проезжей части автомобилями.