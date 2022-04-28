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Как забота о себе помогает укрепить отношения

Как забота о себе помогает укрепить отношения

Дадим рекомендации, которые помогут поддержать здоровые и длительные отношения.фото: freepik.com--> Перед каждым полётом на самолёте нам рекомендуют в чрезвычайной ситуации надевать кислородную маску сначала на себя, а уже потом помогать окружающим.

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