Как забота о себе помогает укрепить отношения

Дадим рекомендации, которые помогут поддержать здоровые и длительные отношения.фото: freepik.com--> Перед каждым полётом на самолёте нам рекомендуют в чрезвычайной ситуации надевать кислородную маску сначала на себя, а уже потом помогать окружающим.