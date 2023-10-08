Лучше бы уехал. Географ пропил глобус и плюнул в Россию

А между тем писатель Алексей Иванов, по книгам которого сняли картину "Географ глобус пропил" с Константином Хабенским, "Сердце Пармы", сериал "Тобол" (его транслировали на Первом канале) и кассовый многосерийный фильм "Пищеблок", обгадил Россию.