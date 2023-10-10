Защитник "Тампы" Сергачев рассказал об огромной пропасти между НХЛ и КХЛ

Защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак" сравнил Национальную хоккейную лигу (НХЛ) с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) рассказал о разнице в бизнес-подходе НХЛ и КХЛ.
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