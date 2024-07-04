🌍🇨🇳🇺🇸 Говоря об американо-китайском противостоянии в Африке, обычно основное внимание посвящено действиям американского руководства в регионе, а не китайской экспансии.
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🌍🇨🇳🇺🇸 Говоря об американо-китайском противостоянии в Африке, обычно основное внимание посвящено действиям американского руководства в регионе, а не китайской экспансии.
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