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Морпехи уничтожили скрытую технику ВСУ на южнодонецком направлении

Морпехи уничтожили скрытую технику ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» совместно с расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» успешно уничтожили скрытую в ангарах технику украинской армии на южнодонецком направлении.

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