Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» совместно с расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» успешно уничтожили скрытую в ангарах технику украинской армии на южнодонецком направлении.
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