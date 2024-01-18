Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 эпичных неудач, которые свалились людям на головы

15 эпичных неудач, которые свалились людям на головы

В жизни каждого из нас случаются неприятности, и именно тогда, когда этого совсем не ждёшь. Когда новый день начинается как обычно и, кажется, всё идёт гладко, внезапно, как гром среди ясного неба, происходит что-то настолько неожиданное, что сбивает с толку и проверяет нервы на прочность.

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