15 эпичных неудач, которые свалились людям на головы

В жизни каждого из нас случаются неприятности, и именно тогда, когда этого совсем не ждёшь. Когда новый день начинается как обычно и, кажется, всё идёт гладко, внезапно, как гром среди ясного неба, происходит что-то настолько неожиданное, что сбивает с толку и проверяет нервы на прочность.