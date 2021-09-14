Россия готовит большое разочарование для лучших людей

Петр Акопов До парламентских выборов осталось всего четыре дня, но уже понятно, что нынешняя конфигурация партийных сил в Госдуме не претерпит существенных изменений.
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