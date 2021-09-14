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Россия готовит большое разочарование для лучших людей

Россия готовит большое разочарование для лучших людей

Петр Акопов До парламентских выборов осталось всего четыре дня, но уже понятно, что нынешняя конфигурация партийных сил в Госдуме не претерпит существенных изменений.

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Cthutq Кузнецов
Автор заранее стелет соломку для оправдания массовых фальсификаций в пользу едросов.
Владимир Шевченко
Как можно голосовать за ЕР,когда чиновники Краснодарского края(а это ЕР) у 80-ти летних стариков,в наглую,отбирают их собственность ?!?!?
Ирина
Я за СССР ,и всегда голосую за КПРФ ,прекрасно при этом понимаю ,что советские коммунисты ,которые никогда не предавали свою партию ,СССР и советский народ -и члены КПРФ -это "две большие разницы ", но ,как говорил дедушка Сталин 'нет у меня для вас других писателей ". КПРФ -это пока единственная партия для патриотов России ,которые хотят спасти Россию и российский народ от тех ,кто их 30 лет грабит и уничтожает .

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