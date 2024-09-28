Трамп: Байден и Камала вовлекли нас в войну на Украине, а теперь не могут нас оттуда вытащить. Не могут! Вот я смотрю на него, как он бурчит: «Мы победим, мы победим!» Он три года уже это говорит.
"Русские победили Гитлера, победили Наполеона. Воевать – это их ремесло." — Трамп
Комментарии
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Виктор Шилин
Воевать, не наше ремесло. Просто мы любим свою Родину и умеем отстоять её. И лучше вам ,пендосня,не проверять это.
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19 час.
Роман Гришаков
Русские умеют воевать потому что были великие учителя как Суворов,Кутузов,Багратион.К тому же осталась вера русского человека в Бога и в истинные ценности....А на Западе и в США существуют лишь боевые гомосеки
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19 час.
Семен Демин
Поэтому не воюйте с русскими. Иначе будет песец.
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11 час.
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