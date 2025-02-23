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Отпел чёрную душу

Отпел чёрную душу

Давно заметил, что люди, от кого меньше всего ожидаешь культурного подвоха, именно так себя и проявляют.

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Владимир Алтайцев
бредятина
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