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Политолог Пухальская: российская металлургия способна быстро адаптироваться

Политолог Пухальская: российская металлургия способна быстро адаптироваться

День металлурга является не просто праздником, но и поводом осмыслить достижения отрасли, которая играет ключевую роль в экономике России, заявила политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анастасия Пухальская.

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