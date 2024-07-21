Политолог Пухальская: российская металлургия способна быстро адаптироваться

День металлурга является не просто праздником, но и поводом осмыслить достижения отрасли, которая играет ключевую роль в экономике России, заявила политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анастасия Пухальская.
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