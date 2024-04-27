Робот-пылесос Neatsvor U1MAX для сухой и влажной уборки обеспечит полностью автома...

Робот-пылесос Neatsvor U1MAX для сухой и влажной уборки обеспечит полностью автоматизированную очистку помещенийКомпания Neatsvor представила в России робот-пылесос Neatsvor U1MAX с функциями сухой и влажной уборки, поставляемый со станцией самоочистки.