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Робот-пылесос Neatsvor U1MAX для сухой и влажной уборки обеспечит полностью автома...

Робот-пылесос Neatsvor U1MAX для сухой и влажной уборки обеспечит полностью автома...

Робот-пылесос Neatsvor U1MAX для сухой и влажной уборки обеспечит полностью автоматизированную очистку помещенийКомпания Neatsvor представила в России робот-пылесос Neatsvor U1MAX с функциями сухой и влажной уборки, поставляемый со станцией самоочистки.

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