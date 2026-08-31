Калории, белки, жиры, углеводы: что показало исследование рациона россиян

Росстат: средняя энергетическая ценность суточного рациона россиян в 2025 году — 2558,8 килокалорий. По данным Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости, средняя энергетическая ценность суточного рациона жителей России в 2025 году составила 2558,8 килокалорий.