Калории, белки, жиры, углеводы: что показало исследование рациона россиян

Росстат: средняя энергетическая ценность суточного рациона россиян в 2025 году — 2558,8 килокалорий. По данным Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости, средняя энергетическая ценность суточного рациона жителей России в 2025 году составила 2558,8 килокалорий.
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