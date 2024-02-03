В 17 сёлах Крыма запретили пить воду из крана без кипячения

Жителям 17 сёл Крыма запретили употреблять воду из крана без дезинфекции и кипячения. Из-за ухудшения качества воды по показателю цветности с 3 до 5 февраля в Ленинском районе планируют работы дополнительной очистке и обеззараживанию фильтровальных станций.
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