Политнавигатор На минувшей неделе Запад добился отставки единственного русофила в команде президента Сербии – директора БИА (аналог ФСБ) Александра Вулина.
В Сербии резко увеличивается влияние США
Комментарии
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Natalija Osminina
Погляжу.
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19 час.
Не Он
Может, стоит лучше говорить об ослаблении влияния России? При чем, не в Сербии, а повсеместно? И напрячься, наконец, чтобы понять, отчего такое происходит и чем закончится.
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4 час.
Natalija Osminina
Я бы сказала, что наоборот- влияние Росии усиливается, причем многократно.
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4 час.
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