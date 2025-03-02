Франция занимает позицию в пользу продолжения конфликта на Украине всеми средствами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя политику президента Франции Эммануэля Макрона.
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