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Газета.ру

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Актриса Катерина Ковальчук снялась в белом платье на девичнике

Актриса Катерина Ковальчук снялась в белом платье на девичнике

Актриса Катерина Ковальчук опубликовала в Instagram фотографию, сделанную на ее девичнике. На снимке 31-летняя Катерина Ковальчук была запечатлена в белом мини-платье с открытыми плечами, которое дополнила массивными блестящими серьгами.

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