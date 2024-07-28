Актриса Катерина Ковальчук снялась в белом платье на девичнике

Актриса Катерина Ковальчук опубликовала в Instagram фотографию, сделанную на ее девичнике. На снимке 31-летняя Катерина Ковальчук была запечатлена в белом мини-платье с открытыми плечами, которое дополнила массивными блестящими серьгами.
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