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Военное обозрение

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«В сердце бури»: показаны кадры полёта американского исследовательского самолёта в зоне урагана «Милтон»

«В сердце бури»: показаны кадры полёта американского исследовательского самолёта в зоне урагана «Милтон»

Самолет Национального управления океанических и атмосферных исследований США пролетел через зону достигшего стадии пятой категории урагана Милтон.

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