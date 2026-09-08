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Пронедра

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Новый молекулярный магнит показал рекордные свойства магнитной памяти

Новый молекулярный магнит показал рекордные свойства магнитной памяти

Учёные из Манчестерского университета и Австралийского национального университета (ANU) объединили лучшие черты двух конкурирующих архитектур одномолекулярных магнитов в единой молекуле.

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