ФСБ задержала экс-сотрудника «Яндекса» по подозрению в финансировании ВСУ

В отношении мужчины завели дело о госизменеФСБ на территории Нижегородской области задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Центр общественных связей ФСБ.