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ФСБ задержала экс-сотрудника «Яндекса» по подозрению в финансировании ВСУ

ФСБ задержала экс-сотрудника «Яндекса» по подозрению в финансировании ВСУ

В отношении мужчины завели дело о госизменеФСБ на территории Нижегородской области задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Центр общественных связей ФСБ.

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