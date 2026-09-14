Премьера спектакля «Демон» состоится в театре «Мастерская Петра Фоменко» в сентябре 2026 года

Премьера спектакля «Демон» запланирована на 20 и 21 сентября 2026 года на Старой сцене театра «Мастерская Петра Фоменко».
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