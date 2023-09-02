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Ротенберг поздравил «Газпром» и Миллера с Днем работников нефтегазовой промышленности: «Вы создали высокоэффективную отрасль экономики. «Газпром» обеспечивает благополучие для всех россиян»

В первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

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