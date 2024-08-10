Минтруд подготовил план для Социального фонда

В Министерстве Труда подготовили дорожную карту для Социальных фондов, чтобы обеспечить доступность их отделений для инвалидов, помогать им при необходимости и оказывать услуги наравне с другими гражданами.
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