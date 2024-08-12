В Приморском крае сотрудники полиции перекрыли канал поставки наркотиков из Средней Азии

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю при содействии коллег из отдела МВД России по Надеждинскому району на территории села Вольно-Надеждинское в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была остановлена автомашина.