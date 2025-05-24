Эксперт Поминов: новые модели угроз требуют аудита средств борьбы с БПЛА

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Новые модели угроз и методов атак на объекты критической инфраструктуры в России обостряют необходимость аудита технических средств противодействия БПЛА, а также своевременной переподготовки сотрудников служб охраны.
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