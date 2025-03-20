Артиллеристы армии России попали по цели, которая находилась на расстоянии 15-ти километров. Точное попаданиеНакануне поступило сообщение о том, что артиллерийские подразделения группировки войск «Север» ВС России предотвратили провокационную попытку атаки украинских боевиков на Белгородскую область.
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