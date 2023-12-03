Жители Забайкалья стали чаще жаловаться на продажу алкоголя около школ

Жители Забайкальского края в 2023 году стали чаще жаловаться на продажу алкоголя около школ.Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю опубликовало статистику обращений жителей в сфере продажи алкогольной продукции.
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