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Закон, порядок, государство

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Российские операторы БПЛА применяют опыт СВО в горах Таджикистана

Российские операторы БПЛА применяют опыт СВО в горах Таджикистана

Внедрение опыта СВО в подготовку подразделений 201-й российской военной базы позволит эффективно применять современные способы ведения боевых действий для выполнения задач по охране Центрально-Азиатского региона.

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