Медвежий угол

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Я бы никогда не смог жить в Германии. Объясняю почему

Я бы никогда не смог жить в Германии. Объясняю почему

Василий Романенко Немецкие чистота и повсеместный порядок уже давно вошли в поговорки.

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ИРИНА ИЛЬЧЕНКО
Как в Советском Союзе! Площадь не более 6-8 соток, домики определённой площади.
Александр Симаков
В Советском Союзе "биотуалет" всегда на даче был, и его с собой домой не увозили. А если кто на соседа настучал, могли и по тыкве настучать. И никто не указывал, сколько кустов помидоров или картошки ты имеешь право посадить.
Юлия
Все правильно. Только чистота и порядок в Германии это такой же миф, как и то, что весь СССР был сплошной ГУЛАГ вплоть до горбачева.
Наталья Иванова
Вот бы нашим чиновникам прописать такие законы...
Александр
Жить в Германии это ПРЕДАТЕЛЬСТВО по отношению к своим предкам испытавшим страдания во время войны и погибшим.
Дед Щукарь
Немецкий орднунг веками насаждался не просто кнутом, а огнем и мечом. Там той вольницей, что у нас никогда и не пахло. Немцы не законопослушные, а законобоязненные. А по поводу "стука" и оговоров, так достаточно внести поправочку, что настучавший несет полную ответственность за предоставляемую инфу и в случае несоответствия с истинным положением дела получает то же наказание, что грозило обвиняемому. Сто раз подумают.
Александр Симаков
Так есть же "поправочка" о лжесвидетельстве. А вот то, что они законобоязненные, это точно. Немецкие власти (не знаю точно, правда это или миф, но если миф - то правдоподобный) за одни день приучили немцев покупать билеты в общественном транспорте. Специальные команды отлавливали зайцев и показательно расстреливали "на глазах изумлённой публики". После такого два билета купишь, даже если это только слухи.
Лариса Голубицкая
Это было при гитлере.
Александр Симаков
Спасибо за поправку, я просто забыл уточнить.
Дед Щукарь
Ну вот, расстрел, а по этой "поправочке" дают мизер.))
валерий андреев
А я бы херакнул по ним бомбой, чтоб не мучились
Сергей Дмитриев
"Это что ? А вот унас ! "(из разговора)https://www.shkolazhizni.ru/prozazhizni/articles/105699/

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