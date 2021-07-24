Я бы никогда не смог жить в Германии. Объясняю почему

Медвежий уголДом/ДачаЯ бы никогда не смог жить в Германии. Объясняю почему Василий Романенко Немецкие чистота и повсеместный порядок уже давно вошли в поговорки.Вернуться к статье123НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИРИНА ИЛЬЧЕНКОКак в Советском Союзе! Площадь не более 6-8 соток, домики определённой площади.Александр СимаковВ Советском Союзе "биотуалет" всегда на даче был, и его с собой домой не увозили. А если кто на соседа настучал, могли и по тыкве настучать. И никто не указывал, сколько кустов помидоров или картошки ты имеешь право посадить.ЮЮлияВсе правильно. Только чистота и порядок в Германии это такой же миф, как и то, что весь СССР был сплошной ГУЛАГ вплоть до горбачева.Наталья ИвановаВот бы нашим чиновникам прописать такие законы...АлександрЖить в Германии это ПРЕДАТЕЛЬСТВО по отношению к своим предкам испытавшим страдания во время войны и погибшим.Дед ЩукарьНемецкий орднунг веками насаждался не просто кнутом, а огнем и мечом. Там той вольницей, что у нас никогда и не пахло. Немцы не законопослушные, а законобоязненные. А по поводу "стука" и оговоров, так достаточно внести поправочку, что настучавший несет полную ответственность за предоставляемую инфу и в случае несоответствия с истинным положением дела получает то же наказание, что грозило обвиняемому. Сто раз подумают.Александр СимаковТак есть же "поправочка" о лжесвидетельстве. А вот то, что они законобоязненные, это точно. Немецкие власти (не знаю точно, правда это или миф, но если миф - то правдоподобный) за одни день приучили немцев покупать билеты в общественном транспорте. Специальные команды отлавливали зайцев и показательно расстреливали "на глазах изумлённой публики". После такого два билета купишь, даже если это только слухи.Лариса ГолубицкаяЭто было при гитлере.Александр СимаковСпасибо за поправку, я просто забыл уточнить.Дед ЩукарьНу вот, расстрел, а по этой "поправочке" дают мизер.))ВАвалерий андреевА я бы херакнул по ним бомбой, чтоб не мучилисьСергей Дмитриев"Это что ? А вот унас ! "(из разговора)https://www.shkolazhizni.ru/prozazhizni/articles/105699/Комментировать
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