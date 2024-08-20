На Алтае у жителя села Тугозвоново за "тугодумие" конфисковали старенькую "Волгу"

Мужчина уже имел судимость за езду в состоянии опьянения, однако не понял, что не нужно вновь садиться пьяным за руль В Алтайском крае 60-летнего водителя осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.