Советские войска заняли в Чехословакии город Банска-Бистрица

Войска 2-го Украинского фронта, наступая в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 26 марта заняли в Чехословакии город Банска-Бистрица — важный узел дорог и сильный опорный пункт обороны немцев.
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