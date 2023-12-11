Зарегистрирована обновлённая вакцина от коронавируса "Спутник Лайт"

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало обновленную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт". "Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник лайт" для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом.
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