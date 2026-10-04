Рейс FlyDubai спасла "счастливая случайность". Если бы не она, "всё бы закончилось катастрофой", считает пилот Андрей Литвинов.
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