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Царьград

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Рейс FlyDubai спасла "счастливая случайность". Если бы не она, "всё бы закончилось катастрофой"

Рейс FlyDubai спасла "счастливая случайность". Если бы не она, "всё бы закончилось катастрофой"

Рейс FlyDubai спасла "счастливая случайность". Если бы не она, "всё бы закончилось катастрофой", считает пилот Андрей Литвинов.

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