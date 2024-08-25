Житель хутора Галушкинского, участник специальной операции Владислав награждён медалью «За отвагу» и медалью «Участнику специальной военной операции» Министерства обороны Российской Федерации.
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Житель хутора Галушкинского, участник специальной операции Владислав награждён медалью «За отвагу» и медалью «Участнику специальной военной операции» Министерства обороны Российской Федерации.