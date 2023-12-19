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У Залужного нашли прослушку

У Залужного нашли прослушку

Дилетант о политике   Ой, ой, как некрасиво получилось-то! В кабинете Залужного нашли прослушку! Она там лежала, никого не трогала, а ее взяли и нашли.

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