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Контрольные матчи. «Адмирал» сыграет с «Брестом», «Нефтехимик» против «Челнов»

Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные игры перед стартом сезона. Контрольные матчи «Брест» – «Адмирал» – 14:00 «Нефтехимик» – «Челны» – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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