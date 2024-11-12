Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил России ультиматумом

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в понедельник, 11 ноября, заявил, что в случае избрания он готов выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по стратегической инфраструктуре Украины в течение 24 часов.