ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле

В Свердловской области сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали 27-летнего россиянина, планировавшего за вознаграждение поджечь электрическую подстанцию в Нижнем Тагиле, питающую предприятие военно-промышленного комплекса и инфраструктуру железной дороги.
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