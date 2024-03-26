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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Смольский: «Надо посоветоваться с ребятами, как у них работают лыжи. На спуске, как я понял, у Логинова были лучше, он спокойно нас объехал»

Сегодня белорус Смольский стал четвертым в гонке преследования в Тюмени. Победил Иван Колотов, второе место занял Александр Логинов, третье – Эдуард Латыпов.

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