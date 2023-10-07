Наглость миллиардеров, владеющих российскими предприятиями, уже давно перешагнула все нормы приличия.
Производители цемента нанесли удар по российской экономике и ответят перед ФАС
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Хоть и уродливый, но капитализм и буржуинство наши президенты и парламентарии усиленно упрочивают и оберегают. Плодятся и плодятся миллионы чиновников, нет просвета в действительном, а не говорливом, развитии промышленности. Появились свои президенты в регионах, где придумывают своих хероев и собственные традиционные законы. Но самое важное во всём этом, что население до сих пор не понимает, что главные особенности капитализма, без которых он не способен существовать, это войны, небывалый уровень коррупции и частная собственность с масштабным социальным расслоением.
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1 час.
Михаил Сартин
Что интересно, что когда я обратился в Роспотребнадзор они тупо отписались, что предприятия цены могут устанавливать сами.
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1 час.
НС
Николай Сатин
И Роспотребнадзор и ФАС начинают проверки только когда их носом ткнет президент.
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44 мин.
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